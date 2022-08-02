Обещала дешевые продукты - мошенница обманула на 35 млн тенге алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 33-летняя алматинка обманула горожан на 35 млн тенге, обещая им дешевые продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В порядке ст. 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 УК РК задержана гражданка Я., 1989 года рождения.

«В отношении подозреваемой следственным судом избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Установлено, что женщина под предлогом предоставления продуктов питания по цене ниже рыночной, получала крупные суммы. На данный момент материальный ущерб составляет более 35 млн тенге», – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причастности данной гражданки к аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.



