Обещал красивую жизнь: 18-летнюю жительницу Атырау осудили за закладку наркотиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау молодая пара, решив подзаработать «легкие» деньги, фасовала наркотики и распространяла их через социальные сети посредством Telegram-канала, они мечтали подзаработать много денег на «красивую» жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.

18-летняя Диана (имя заменено) училась в колледже и дружила с парнем из того же колледжа по имени Руслан (имя заменено).

Молодой человек искал дополнительную работу чтобы совмещать ее с учебой. Так, Руслан в интернете нашел объявление, где было указано, что можно легко заработать деньги, а когда связался по указанным контактам из разговора понял, что это работа курьера в сфере незаконного оборота наркотиков, за материальное вознаграждение. Однако это никак не остановило молодого человека, зная, что это незаконно, он все же начал переписываться с координатором и отправил свои документы, удостоверяющие личность, но ему отказали в трудоустройстве.

Получив отказ, Руслан убедил Диану отправить свое удостоверение чтобы она могла устроиться на эту же работу, пообещав ей, что все будет хорошо, они немного подзаработают и поженятся. Девушка отправила свои документы координатору и получила инструкцию. Работа заключалась в фасовке и распространении закладок. Связавшись с координаторами, начали работать курьерами наркотических средств.

«Я не знала, что это наркотики, мне мой парень объяснил, что это просто психотропные легкие порошки без нанесения вреда здоровью, мы купили маленькие магнитики, около 500 штук, полиэтиленовые пакетики и весы электронные. Так, дома начали фасовать, а вечерами выходили оставлять эти закладки в указанных нам местах», – рассказала осужденная Диана.

Специализированный межрайонный суд Атырауской области приговорил Диану к 7 годам лишения свободы за незаконное приобретение, перевозку, хранение, переработку, изготовление наркотических средств. Друг Дианы был осужден этим же судом к 10 годам лишения свободы в учреждение средней безопасности.

«В женской колонии области Абай находятся 170 осужденных женщин из них около 40 отбывают наказание за распространение наркотических средств, самая молодая – Диана, ей всего 18 лет, свой 19-й день рождения она уже отметит в колонии», – сообщила начальник отдела специального учета учреждения №23 ДУИС по области Абай Светлана Голикова.