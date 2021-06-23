Обелиск в честь погибших полицейских установили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области прошло торжественное открытие обелиска, возведенного в честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ко Дню полиции у здания Агадырского поселкового отделения полиции состоялось открытие обелиска погибшим сотрудникам. В торжественном мероприятии участвовали заместитель начальника ДП области Кайыркен Алиев, заместитель акима Шетского района Азамат Абильдин, родственники милиционеров-героев.

«Погибшие сотрудники - образец беззаветной преданности родине и закону. В борьбе с преступностью они до конца выполнили служебный долг, отдав самое дорогое – свои жизни. Их героизм золотыми буквами вписан в историю казахстанской полиции. Подвиг Габдулы Жуматаева, Оразбая Тугамбаева, Бауыржана Серикова никогда не будет забыт. Они являются ярким примером мужества и отваги для подрастающего поколения», - отметил Кайыркен Алиев.

«Мы помним и чтим память наших погибших земляков. И никогда не забудем тех, кто пожертвовал своей жизнью, служа родине и закону. Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов и сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Желают им здоровья, успехов в служебной карьере», - сказал Азамат Абильдин.

На мероприятии выступила мать Бауыржана Серикова Жанылган Мешелова.

«Выражаю искреннюю благодарность Президенту РК Касым-Жомарт Токаеву, министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву, начальнику ДП области Ерлану Файзулину за то, что они сохраняют память о моем сыне. Я уверена, что подвиг Бауыржана и его коллег не забыт. А для матери – это главное», - говорит она.

2 марта 1995 года сотрудники, находившиеся в дежурной части ОВД Агадырского района, предприняли все меры по задержанию преступника, пытавшегося совершить побег из здания отдела милиции. При этом последний оказал вооруженное сопротивление. В результате полученных огнестрельных ранений скончались капитан милиции Габдула Жуматаев, сержанты милиции Оразбай Тугамбаев, Бауыржан Сериков. 3 декабря 2020 года Указом Президента РК они посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін».