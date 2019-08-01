Обелиск погибшим полицейским установили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ—В Фёдоровском районе Костанайской области состоялось торжественное открытие обелиска погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области,Министерство внутренних дел РК всегда уделяло особое внимание погибшимсотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. В связи с чем, вовсех регионах Костанайской области ведется активная работав память о героях.

Данную инициативу одним из первых поддержал отдел полицииФедоровского района Костанайской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника департаментаполиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев, а также ветераны ОВД,представители госорганов.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы и почтилипамять погибших. Как сказал полковник полиции Ардак Ынтыкбаев, в будущем вомногих районах области будут установлены такие памятники.

«Это поклонение большому подвигу. Мы выражаем огромнуюблагодарность нашим коллегам, которые были верны своей службе, за мир испокойствие нашей страны. Сегодня мы открываем обелиск патриотам нашей Родины,безвременно ушедшим в мирное время, которые доказали верность присяге и долгу.Их имена всегда будут ярким примером героизма, доблести и чести. Их подвиг –пример для каждого подрастающего поколения. В будущем молодые сотрудники,поступившие в органы внутренних дел, принесут клятву достойно исполнятьслужебный долг», - сказал полковник полиции.

Всего же с момента обретения независимости при исполнениислужебного долга погибли 2264 полицейских, из них 785 – при задержаниипреступников, в том числе 42 полицейских Костанайской области, из которых 11 —при задержании.