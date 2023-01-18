Обанкротившаяся криптобиржа FTX заявила о краже $415 млн хакерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что хакеры вывели с ее счета $415 млн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал CNBC, по данным юристов и советников компании, $323 млн были украдены у FTX.com, еще $90 млн - из американского подразделения. Кроме того, $2 млн долларов были выведены из хедж-фонда Alameda Research. Предполагается, что кража связана со взломом системы, который последовал за крахом биржи в ноябре 2022 года.

По данным CNBC, сумма ликвидных активов FTX, подлежащих взысканию, составляет $5,5 млрд. В эту сумму включена собственность основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамских островах, которая оценивается в сотни миллионов долларов.

В начале ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. Предприниматель все обвинения в свой адрес отрицает.

Фото: AP Photo/ Marta Lavandier



