Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация фотографии объявила победителей в 10 номинациях открытого конкурса Sony World Photography Awards 2020. Работы более 100 фотографов вошли в шорт-лист конкурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) - это международная организация, объединяющая лучших фотографов планеты. Организация работает в более 60 странах.

Open Sony World Photography Awards - награждение исключительных фотографий. Победитель получает 5 000 долларов США, набор цифрового фотооборудования Sony.

Победителем в категории «Пейзаж» стал снимок Крейга МакГоуэна ( Craig McGowan), на котором изображен айсберг напротив фьорда в национальном парке Northeast Greenland в Гренландии. Айсберг и окружающий его ландшафт идеально отражаются в прозрачной воде, что позволило сделать такую живописную абстрактную фотографию.

В категории «Уличная фотография» лучшим снимком стала работа Сантьяго Меса (Santiago Mesa). На снимке изображен участник акции протеста в городе Медельин, Колумбия. На фото полиция разгоняет протестующих рабочих и уличных торговцев.

Фото Алека Конна (Alec Connah ) стало финалистом в категории «Движение». На ней запечатлен момент сноса четырех охлаждающих башен 6 декабря в графстве Шропшир, Англия.

Фотография поклонников Антуана Велинга (Antoine Veling) на сцене во время концерта Игги Попа в Сиднейском оперном театре 17 апреля 2019 года стала победителем в категории «Культура». Свет и композиция напоминают картину Караваджо.

Снимок, сделанный Гуофей Ли (Guofei Li), изображающий двух гепардов в Ботсване, назван лучшим в категории «Окружающий мир и дикая природа». Положение животных в кадре напоминает символ Инь-Ян.

Фотография Хорхе Рейнала (Jorge Reynal) мертвой рыбы в полиэтиленовом пакете стала победителем в категории «Натюрморт». Изображение призвано подчеркнуть катастрофу, с которой сталкиваются мировые океаны.

Черно-белый портрет лидера группы Pixies Чарльза Томпсона, известного как Блэк Фрэнсис, сделанный для журнала «Mojo», выиграл в категории «Портрет». Автор фото - Том Олдэм (Tom Oldham).

Черно-белый портрет молодой женщины с коллажем из символических элементов Сусинг Чжан (Suxing Zhang) стал победителем в номинации «Креатив». Это часть серии Хуа, что означает цветок на китайском языке, который рассматривает цветы как метафоры женственности.

Черно-белая фотография Розарии Сабрины Пантано (Rosaria Sabrina Pantano), на которой изображена скульптура в форме пирамиды Мауро Стаччоли 38 ° Parallelo (38-я параллель), стала лучшей в категории «Архитектура».

Фотография Адриана Герина (Adrian Guerin), сделанная с верхней части последнего вагона поезда, который перевозит железную руду в Мавритании, стала победителем в категории «Путешествия».

Проведение выставки 2020 года отменили из-за нынешней пандемии коронавируса. Победителя в главной номинации «Фотограф года» открытого конкурса объявят 9 июня на онлайн-платформе Всемирной организации фотографии.