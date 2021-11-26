Объявлены победители премии «Тандау» среди НПО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла торжественная церемония награждения премией «Тандау» неправительственных организаций в рамках Х Гражданского форума, приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премия «Тандау» среди НПО в этом году проводится впервые по 15 номинациям. Основная идея конкурса заключается в публичном признании достижений деятельности казахстанских НПО с опытом работы более 10 лет, которые внесли вклад в социальную и общественную жизнь, становление независимости и построение гражданского общества Казахстана.

Организатором конкурса «Тандау» был Гражданский Альянс Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Следует отметить, конкурсная комиссия состояла из числа общественно-политических лидеров, представителей НПО, депутатов Парламента, представителей бизнес-структур и государственных органов, международных организаций.

Лицам, награжденным премией, присваивается звание «Лауреат Республиканской премии «Тандау» в соответствующей номинации, вручается именной диплом лауреата, памятная статуэтка.

Победителями стали:

- «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта» - Западно-Казахстанское областное общественное объединение детей инвалидов,

- «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» - ОО «Казахстанское общество глухих»,

- «Охрана окружающей среды» - ОФ «Экологический фонд Казахстана»,

- «Поддержка молодежной политики и детских инициатив» - РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Улан»,

- «Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов» - Центр семьи «Ак-Отау»

- «Поддержка социально уязвимых слоев населения» - Молодежное общественное объединение «Выпускники ACCESS города Шымкент «ASAA»,

- «Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей» - ЧФ «Информационной поддержки общества»,

- «Содействие обеспечению трудовой занятости населения» - Общественное Объединение «Жер-Ана Астана»,

- «Защита прав, законных интересов граждан и организаций» - ОО «Общество защиты прав потребителей Казахстана»,

- «Развитие культуры и искусства» - ОО «ВК Областная ассоциация библиотекарей»,

- «Охрана историко-культурного наследия» - ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть»,

- «Укрепление общественного согласия и общенационального единства» - Союз ветеранов Афганистана»,

- «Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящих на их учете» - ОФ «Право»,

- «Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг» - ОО «Ангел»,

- «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций» - ОФ «КАМЕДА».

Отметим, в Алматы прошло пленарное заседание X гражданского форума.



