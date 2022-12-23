Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Объявлены победители первой национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы»

    23 Декабря 2022, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось вручение первой в истории награды в области спорта – Национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    По информации ведомства, особый акцент был сделан на сельском спорте, работе детских тренеров, методистов и меценатов. Отдельное внимание уделили работе представителей СМИ. Впервые в истории в рамках традиционной премии имени спортивного журналиста С. Бердыкулова победители получили по 1 миллиону тенге.

    «Хотел бы поздравить всех лауреатов премии. В этом году у нас было много побед и достижений. И лучшие из спортсменов сегодня находятся здесь, вместе с нами. Сегодня государство делает все возможное для популяризации спорта и мотивации спортсменов быть лучшими в своем деле. Но впереди еще много работы. Следующий год предолимпийский, где наши спортсмены должны завоевать максимальное количество лицензий. И, конечно, же главная цель - Олимпиада в Париже-2024. На главных стартах четырехлетия мы должны показать достойный результат», - сказал заместитель министра культуры и спорта Серик Жарасбаев.

    Лучшими из лучших стали 20 лауреатов в 14 номинациях:

    1) «Лучший спортсмен года» – Жамиля Бакбергенова (летние виды спорта), Александр Герлиц (зимние виды спорта);

    2) «Лучший тренер года» – Нурсултан Темиров (летние), Антон Жданович (зимние);

    3) «Лучшая аккредитованная спортивная федерация года» – РОО «Национальная федерация конькобежцев»;

    4) «Лучшая спортивная организация года» – КГКП «Спортивная организация инвалидов» Атырауской области;

    5) «Лучший спортивный регион» (управления физической культуры

    и спорта областей, городов республиканского значения) – управление физической культуры и спорта Карагандинской области;

    6) «Лучший тренер года на селе» – Дастан Балабеков (Жетысуская область);

    7) «Лучший специалист в области физической культуры и спорта» – Ирина Новикова, Елена Галиц (Астана);

    8) «Лучший детский тренер года» – Самат Сапишев (Шымкент);

    9) «Лучшая команда по игровым видам спорта» – волейбольный клуб «Куаныш» (Северо-Казахстанская область);

    10) «Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности» – Бекжан Адамбеков (Туркестанская область);

    11) «Лучший прорыв года» – Елена Рыбакина;

    12) «Лучший меценат» – Кайырбек Хамзин (Северо-Казахстанская область);

    13) «Лучший спортсмен молодежного и юношеского состава» – Алан Курмангалиев, Евгений Федоров, Мария Бровкина;

    14) «Премия спортивным журналистам имени Сейдахмета Бердикулова» – Бек Толеуов (Лучшая публикация), Аслан Каженов (Лучший телевизионный репортаж), Галым Сулейменов (Лучший спортивный фоторепортаж).


    Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
    Спорт Итоги 2022 года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной
    Спасибо казахстанцам, что болели и переживали за меня: Рыбакина — о победе в номинации «Прорыв года»
    Юный шахматист из Казахстана Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ
    Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае
    Популярное
    1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
    3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
    4 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям
    5 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Новости партнеров