Объявлены победители первой национальной премии в области искусства Umai

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства Umai. Для участия в конкурсе, который продлился 5 месяцев, поступило более 400 заявок. Вручение Премии прошло в формате «Оскара» на сцене Большого зала театра «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.
Торжественную церемонию премии Umai открыл министр культуры и спорта Даурен Абаев и поздравил всех участников конкурса, пожелав представителям сферы искусства новых свершений на большом творческом пути. В целом, заветную статуэтку и денежные призы получили 19 лауреатов.
«Эта премия – дань уважения всем деятелям искусства, которые, от столицы до самых маленьких глубинок, своим трудом делают жизнь окружающих прекраснее и осмысленнее. Или, выражаясь словами Пикассо, «смывают пыль повседневности с души человека». Неслучайно эту награду мы назвали именем тюркской богини, олицетворяющей собой женское начало в природе и тепло домашнего очага. Ведь если сравнить государство с домом, то именно культура создает в нем уют, гармонию и красоту. Уверен, сегодня заветные статуэтки получат Мастера с большой буквы, чья виртуозность является индивидуальным отражением энергичного развития всего казахстанского искусства», – сказал Даурен Абаев.
Отметим, что победителей определили члены экспертной комиссии, имена которых до последнего момента оставались в секрете. Это было сделано для того, чтобы создать максимально честные условия.
Лауреатами премии в номинации «Театральное искусство» стали:
«Оперное искусство» – лучшее исполнение мужской партии – ведущий солист «Астана Опера» Медет Чотабаев (партия Каварадосси, «Тоска», Дж. Пуччини). Лучшее исполнение женской партии – ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина (партия Аида, «Аида», Дж. Верди);
«Лучшая режиссура» – Фархат Молдагали за постановку «Король Лир» В. Шекспира. Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова;
«Лучшее художественное оформление спектакля» - Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Опера «Алпамыс» Е. Рахмадиева, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»;
«Лучший музыкально-драматический спектакль» – «Бөрте» Д. Исабеков. Туркестанский музыкально-драматический театр.
Пять премий определили в номинации «Хореографическое искусство»:
«Лучший танцевальный коллектив» - Танцевальный ансамбль «Аққу». Руководитель – Гульнара Мамбетова. Танец «Ене тәрбиесі». Актюбинская областная филармония имени Газизы Жубановой;
«Лучший исполнитель в балете» – лучшая солистка – Айнур Абильгазина, театр «Астана Балет». Лучший солист –Азамат Аскаров. Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая;
«Лучший хореограф» - Мукарам Абубахриева, балет «Султан Бейбарс». Театр «Астана Балет».
«Лучший балетный спектакль» – «Зов степи». Балет в двух частях, композиторы – К. Шильдебаев, Р. Гайсин, Т. Момбеков, К. Пино-Кинтана. Художественный руководитель – Алтынай Асылмуратова, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».
«Лучший традиционный исполнитель» (пение) – Диас Муратхан, театр традиционного искусства «Алатау» (Алматы).
«Лучший традиционный исполнитель» (инструменталист) – Жангали Жузбай, Казахский национальный университет искусств (Астана).
«Лучший музыкальный ансамбль» – «DUET CLASSIC» Ермек Курманаев / Анара Камельинова. Казахская государственная филармония имени Жамбыла (Алматы), Казахский национальный университет искусств (Астана).
В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» три премии вручили:
«Лучшее произведение декоративно-прикладного искусства» – Сауле Бапанова. Коллекция из войлока. Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова;
«Лучшая работа живописца/графика» – художник Вячеслав Люй-Ко «Возвращение Умай» (графика).
«Лучший проект в современном искусстве» – Сакен Нарынов. Проект «Золотое сердце». Союз Архитекторов Республики Казахстан.
Специальный приз «За лучший детский спектакль», посвященный Году детей, из рук министра культуры и спорта РК Даурена Абаева получили: Казахская национальная академия хореографии за балет «Роман бутона розы и мотылька» Рикардо Дриго и Мангистауский областной театр кукол за трилогию «Айжан әжесінің ертегісі» (Сказки бабушки Айжан), «Қайта жаңғырған өрнек» (Оживший орнамент), «Дастархан». Режиссер – Надежда Насырова.
Отметим, грандиозной шоу-программе предшествовала выставка картин и эскизов в фойе театра, а также красная дорожка.
Фото: Министерство культуры и спорта РК