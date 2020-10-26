Объявлены победители онлайн-соревнований по забегу и велопробегу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-соревнованиях, организованных управлением физической культуры и спорта города Нур-Султана с 10 по 23 октября, приняли участие более 300 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Соревнования проходили через мобильное приложение STRAVA. Победители получили ценные призы и благодарственные письма.
Велопробег среди ветеранов старше 40 лет – 15 км:
Мужчины:
I место – Коянбаев Кайрат, показатель - 25:46
II – Дюсембаев Тасболаш, показатель - 29:09
III – Алимжанов Марат, показатель - 30:33
Женщины:
I место – Беркалиева Мадина, показатель - 43:05
II место – Александра Шевчук, показатель - 47:56
III место – Баекешова Билимгул, показатель - 49:50
Любительская велогонка старше 18 лет – 25 км
Мужчины:
I место – Жолдас Динмухаммед, показатель - 36:45
II место – Акан Олжас, показатель - 37:05
III место – Малкенов Жасулан, показатель - 37:12
Женщины:
I место – Махаббат Утегенова, показатель - 48:49
II место – Аменова Гульмира, показатель - 54:44
III место – Есенбаева Кенжегул, показатель - 1:34:00
Пробег ветеранов старше 40 лет – 5 км
Мужчины:
I место – Коянбаев Кайрат, показатель - 17: 01
II место - Турар Абуталиев, показатель - 17: 12
III место - Есжанов Жаксыбай, показатель - 18: 06
Женщины:
I место – Акымбекова Алена, показатель - 25:50
II место – Ибраева Ляззат, показатель - 27:15
III место – Баекешова Билимгуль, показатель - 27:43
Любительский забег старше 18 лет – 10 км
Женщины:
I место – Адилетов Еркежан, показатель - 41:42
II место – Старостина Дарья, показатель - 42:03
III место – Шерстнева Наталья, показатель - 47:50
Мужчины:
I место – Бигалинов Ассет, показатель - 33: 27
II место – Жанабергенов Аскар, показатель - 34:34
III место – Бекмурзаев Кулын, показатель - 35:02
В церемонии награждения приняли участие пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, казахстанский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК Бахтияр Артаев и казахстанский боксер-профессионал Мейірім Нурсултанов.