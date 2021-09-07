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    Объявлены победители конкурса ООН среди представителей СМИ

    7 Сентября 2021, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объявлены победители конкурса среди представителей СМИ, организованного ООН, на тему «Изменения для климата в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Итоги конкурса объявила на брифинге в СЦК Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

    «Всего по Казахстану мы получили порядка 50-ти статей. Все они были предложены на конкурс, они были на казахском и русском языках. Все статьи прошли тщательнейшую оценку. Для нас было сложно решить, кто же из конкурсантов будет победителем. Мы оценили данные статьи на основе творческого подхода, уровня исследования и степени, на которую может вдохновить статья других государственных деятелей», - сказала Микаэла Фриберг-Стори.

    По результатам итогов конкурса третье место занял журналист информационного агентства Elorda aqparat Дулат Толепов, ему достался сертификат ООН и ваучер на 350 тысяч тенге.

    Второго места удостоилась корреспондент агентства CABAR Asia Зульфия Раисова ей вручен ваучер на 650 тысяч тенге.

    Победителем конкурса и обладателем первого места стала журналист Astana Times Жанна Шаяхметова, ей вручен ваучер на 1 млн тенге.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН СМИ
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