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    Объявлены победители кинопремии «Оскар» 2023 года

    13 Марта 2023, 07:38

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - В театре Dolby в Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Вручены первые статуэтки «Оскар» 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Голос Америки».

    Кого наградили к этому часу

    Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

    Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

    Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

    Лучшим игровым короткометражным фильмом был признан «Прощание по-ирландски».

    Лучшая операторская работа - фильм «На Западном фронте без перемен» (Джеймс Френд).

    Лучший грим и прически - фильм «Кит».

    Лучшие костюмы - фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» (художник по костюмам Рут Картер).

    Лучший фильм на иностранном языке - «На Западном фронте без перемен» (Германия)

    Лучший документальный короткометражный фильм - «Заклинатели слонов». Это индийско-американский проект, в центре которого - трогательные, буквально отеческие отношения между семейной парой и осиротевшим слоненком.

    Лучший анимационный короткометражный фильм - «Мальчик, Крот, Лиса и Конь».

    Лучшая работа художника-постановщика - «На Западном фронте без перемен».

    Лучший оригинальный саундтрек - «На Западном фронте без перемен» (композитор Фолькер Бертельманн).

    Лучшие визуальные эффекты - фильм «Аватар: путь воды».

    Лучший оригинальный сценарий - фильм «Все везде и сразу» (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

    Лучший адаптированный сценарий - фильм «Говорят женщины» (режиссер Сара Полли).

    Лучший звук - фильм «Топ Ган: Мэверик».

    Лучшая песня - «Naatu Naatu» из фильма «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия).

    Лучший монтаж - фильм «Все везде и сразу».

    Лучший режиссер - фильм «Все везде и сразу» (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

    Лучшая мужская роль - Брендан Фрейзер, фильм «Кит».

    Лучшая женская роль - Мишель Йео, фильм «Все везде и сразу».

    Лучший фильм - «Все везде и сразу».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США Кинематограф
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