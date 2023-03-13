Объявлены победители кинопремии «Оскар» 2023 года

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - В театре Dolby в Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Вручены первые статуэтки «Оскар» 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Голос Америки».

Кого наградили к этому часу

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Лучшим игровым короткометражным фильмом был признан «Прощание по-ирландски».

Лучшая операторская работа - фильм «На Западном фронте без перемен» (Джеймс Френд).

Лучший грим и прически - фильм «Кит».

Лучшие костюмы - фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» (художник по костюмам Рут Картер).

Лучший фильм на иностранном языке - «На Западном фронте без перемен» (Германия)

Лучший документальный короткометражный фильм - «Заклинатели слонов». Это индийско-американский проект, в центре которого - трогательные, буквально отеческие отношения между семейной парой и осиротевшим слоненком.

Лучший анимационный короткометражный фильм - «Мальчик, Крот, Лиса и Конь».

Лучшая работа художника-постановщика - «На Западном фронте без перемен».

Лучший оригинальный саундтрек - «На Западном фронте без перемен» (композитор Фолькер Бертельманн).

Лучшие визуальные эффекты - фильм «Аватар: путь воды».

Лучший оригинальный сценарий - фильм «Все везде и сразу» (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

Лучший адаптированный сценарий - фильм «Говорят женщины» (режиссер Сара Полли).

Лучший звук - фильм «Топ Ган: Мэверик».

Лучшая песня - «Naatu Naatu» из фильма «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия).

Лучший монтаж - фильм «Все везде и сразу».

Лучший режиссер - фильм «Все везде и сразу» (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

Лучшая мужская роль - Брендан Фрейзер, фильм «Кит».

Лучшая женская роль - Мишель Йео, фильм «Все везде и сразу».

Лучший фильм - «Все везде и сразу».



