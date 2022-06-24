Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Объявлены номинанты национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»

    24 Июня 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная телевизионная премия «Тұмар-2022» проводит конкурс по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ».

    На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента.

    В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили 40 номинантов, которые вошли в шорт-лист премии:

    Лучший тележурналист

    Онгар Токанов – национальный телеканал «Qazaqstan»

    Владислав Цой – телеканал «Хабар 24»

    Мария Парфенова – первый канал «Евразия»

    Ирина Алимжанова – «31 канал»

    Лучший телеведущий Данара Жуманова – «Седьмой канал»

    Армангуль Токтамурат – телеканал «Astana TV»

    Аскар Мендыбаев – «31 канал»

    Динара Саду – телеканал «Хабар 24»

    Лучшая режиссерская работа «ӨҢІР: ЖЕТІСУ & ЭКОТУРИЗМ» – телеканал «Atameken Business»

    «Тридцать» – первый канал «Евразия»

    «Жена» – телеканал «Qazaq TV»

    «Скальная мечеть Султан-Эпе –

    архитектурное чудо Мангышлака» – телеканал «Мир»

    Лучший документальный фильм

    «Қарасаз көшелері» – телеканал «Алматы»

    «Подари детям жизнь» – телеканал «Хабар»

    «Я здесь» – телеканал «Тұран ТВ»

    «Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY»

    Лучший социальный проект

    «Біздің назарда» – телеканал «Хабар»

    «Әкім. Уәде мен Үде» – телеканал «Jambyl»

    «Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК»

    «Бизнес с нуля» – телеканал «Atameken Business»

    Лучшее ток-шоу «Сана» – телеканал «Abai TV»

    «Нәзік әлем» – телеканал «Turkistan»

    «Время говорить» – телеканал «Atameken Business»

    «Большая неделя» – телеканал «Хабар»

    Лучшая развлекательная программа «Qazaqstan дауысы» – национальный телеканал «Qazaqstan»

    «Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы»

    «Ән әлемі» – телеканал «Хабар»

    «Bailanys aiasynan tys jerde» – телеканал «Qazaq TV»

    Лучший телевизионный сериал «Bir toqsan» – телеканал «Gakku»

    «Рауза: Сакураның гүлдеуі» – телеканал «Хабар»

    «Қызыл жебе» – телеканал «Алматы»

    «Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan»

    Лучшая информационная программа «AQJAIYQ» ақпараттық бағдарламасы» – телеканал «AQJAIYQ»

    «Грани» – первый канал «Евразия»

    «Түскі формат» – телеканал «Atameken Business»

    «Saraptimes» – телеканал «Astana TV»

    Лучший региональный телеканал «Алау-ТВ» – г. Костанай

    «Turkistan» – г.Туркистан

    «SEMEI» – г. Семей

    «ERTIS» – г. Павлодар

    Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 28 июня 2022 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане.

    «Тұмар» - национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получат статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Пожары в области Абай, конец эпохи Даниала Ахметова и новые законы – обзор событий в РК
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде