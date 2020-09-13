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    Объявлены лауреаты  Венецианского кинофестиваля

    13 Сентября 2020, 11:18

    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ – «Золотого льва» 77-го Венецианского кинофестиваля получила картина «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Работа китайского режиссёра Хлои Чжао была признана лучшим фильмом конкурсной программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Торжественная церемония объявления победителей прошла онлайн на сайте фестиваля в субботу. Чжао и Макдорманд вышли в эфир из фургона, в котором путешествовала по Америке героиня фильма.

    Гран-при жюри во главе с Кейт Бланшетт – «Серебряного льва Святого Марка» - получил мексиканский режиссёр Мишель Франко за картину «Новый порядок».

    Лучшей исполнительницей женской роли была признана британская актриса Ванесса Кирби, сыгравшая в двух конкурсных фильмах. Награды она удостоилась за роль в картине «Фрагменты женщины» Корнелы Мундруцо.

    Итальянец Пьерфранческо Фавино - лучший актёр. Он сыграл в фильме «Наш отец» Клаудио Ноче.

    Серебряного льва за лучшую режиссуру удостоился фильм японца Киёси Курасавы «Жена шпиона». А картина российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила специальную премию жюри.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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