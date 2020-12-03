Объявлены лауреаты госпремии аль-Фараби в области науки и технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован Указ Президента Республики Казахстан о присуждении Государственной премии имени аль-Фараби в области науки и технологий 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Рассмотрев решение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби:

1) за работу на тему «Разработка жаропрочных сплавов и технологий нового поколения для производства и обработки деталей на их основе»:

Исагулову Аристотелю Зейнуллиновичу – исполнительному директору некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Жетесовой Гульнаре Сантаевне – первому проректору некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Ибатову Марату Кенесовичу – исполняющему обязанности председателя правления – ректора некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан;

Квон Светлане Сергеевне – профессору кафедры «Нанотехнологии и металлургия» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», кандидату технических наук, профессору;

Куликову Виталию Юрьевичу – исполняющему обязанности заведующего кафедрой «Нанотехнологии и металлургия» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», кандидату технических наук, профессору;

Сулейменову Тулеутаю Скаковичу – ведущему научному сотруднику испытательной лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов и минерального сырья» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору политических наук;

2) за работу на тему «Разработка и внедрение инновационных клеточных технологий в клиническую медицину»:

Байгенжину Абаю Кабатаевичу – председателю правления акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

Аскарову Манарбеку Баповичу – руководителю Центра клеточных технологий и трансплантации акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», доктору медицинских наук, профессору;

Жантурганову Максату Аскеровичу – исполнительному директору акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

Кадыровой Енглик Абдыкаримовне – первому заместителю председателя правления акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

Карибекову Темирлану Сибирьевичу – заместителю председателя правления по медицинской деятельности и науке акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», доктору медицинских наук;

Купенову Булату Габбасовичу – исполнительному директору акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

Сапарбаеву Самату Сагатовичу – проректору по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», кандидату медицинских наук;

3) за цикл работ на тему «К теории нелокальных дифференциальных операторов»:

Садыбекову Махмуду Абдысаметовичу – генеральному директору республиканского государственного предприятия «Институт математики и математического моделирования» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору;

Сурагану Дурвудхану – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия «Институт математики и математического моделирования» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору философии (PhD), ассоциированному профессору.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 декабря 2020 года

№ 460



