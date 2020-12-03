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    Объявлены лауреаты госпремии аль-Фараби в области науки и технологий

    3 Декабря 2020, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован Указ Президента Республики Казахстан о присуждении Государственной премии имени аль-Фараби в области науки и технологий 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Рассмотрев решение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби:

    1) за работу на тему «Разработка жаропрочных сплавов и технологий нового поколения для производства и обработки деталей на их основе»:

    Исагулову Аристотелю Зейнуллиновичу – исполнительному директору некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

    Жетесовой Гульнаре Сантаевне – первому проректору некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

    Ибатову Марату Кенесовичу – исполняющему обязанности председателя правления – ректора некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан;

    Квон Светлане Сергеевне – профессору кафедры «Нанотехнологии и металлургия» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», кандидату технических наук, профессору;

    Куликову Виталию Юрьевичу – исполняющему обязанности заведующего кафедрой «Нанотехнологии и металлургия» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», кандидату технических наук, профессору;

    Сулейменову Тулеутаю Скаковичу – ведущему научному сотруднику испытательной лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов и минерального сырья» некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет», доктору политических наук;

    2) за работу на тему «Разработка и внедрение инновационных клеточных технологий в клиническую медицину»:

    Байгенжину Абаю Кабатаевичу – председателю правления акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

    Аскарову Манарбеку Баповичу – руководителю Центра клеточных технологий и трансплантации акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», доктору медицинских наук, профессору;

    Жантурганову Максату Аскеровичу – исполнительному директору акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

    Кадыровой Енглик Абдыкаримовне – первому заместителю председателя правления акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

    Карибекову Темирлану Сибирьевичу – заместителю председателя правления по медицинской деятельности и науке акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», доктору медицинских наук;

    Купенову Булату Габбасовичу – исполнительному директору акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук;

    Сапарбаеву Самату Сагатовичу – проректору по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», кандидату медицинских наук;

    3) за цикл работ на тему «К теории нелокальных дифференциальных операторов»:

    Садыбекову Махмуду Абдысаметовичу – генеральному директору республиканского государственного предприятия «Институт математики и математического моделирования» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору;

    Сурагану Дурвудхану – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия «Институт математики и математического моделирования» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору философии (PhD), ассоциированному профессору.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 3 декабря 2020 года

    № 460

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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