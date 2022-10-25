Объявлены имена победителей республиканского конкурса «Жас өрен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Республики подведены итоги республиканского конкурса «Жас өрен» среди композиторов и поэтов, посвященного детской песне и детской поэзии (песни, поэмы, стихи), передает МИА «Казинформ».

Конкурс проходил с 15 июля по 15 октября 2022 года при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Проведение данного конкурса имеет особое значение в Год детей, объявленный Главой государства. Проектом предусмотрено прежде всего продвижение духовно-нравственных ценностей через популяризацию отечественных произведений для детей, пополнение репертуара детских песен и стихов, а также обеспечение доступности произведений детских композиторов и поэтов Казахстана для дошкольных и школьных организаций, детских музыкальных учреждений, вплоть до самых отдаленных сельских библиотек.

Очень важно создание культурных продуктов, формирующих положительное отношение к служению Отечеству, высоким патриотическим намерениям. Немаловажно поддерживать и отечественных авторов, стремящихся вносить свой вклад в это дело через произведения искусства.

Конкурс не ограничивал участников по профессиональным и возрастным особенностям. Объявление о начале конкурса на телеканале QAZAQSTAN вызвало большой отклик у всех возрастных категорий населения, от школьников до людей старшего поколения (405 обращений). Такой интерес в обществе свидетельствует о возрастающей востребованности духовно-нравственного роста и самореализации, отмечают организаторы.

В конкурсе участвовали 204 произведения, 133 из них представляли поэзию, 71 - песни. В состав жюри конкурса вошли известные заслуженные деятели культуры и искусства, общественные деятели, представители государственных организаций.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов республиканского конкурса «Жас өрен» состоится на праздничном Гала-концерте, посвященном Дню Независимости страны. Публика будет иметь возможность услышать выступления лауреатов и дипломантов конкурса на этой площадке.

Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»:

Гран-при конкурса взяла Эльмира Дехгани – выпускник отделения хорового дирижирования Государственной консерватории имени Курмангазы, музыкальный продюсер компании «Тандау», композитор (город Алматы).

В номинации «Песни для детей»:

I место занял Алиби Абдинуров – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств, лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» (2009), государственной премии молодежи Республики Казахстан «Дарын», композитор, дирижер, музыковед (город Астана).

II место разделили Самат Рыспанбетов и Бекжан Қайратұлы.

Самат Рыспанбетов – выпускник музыкального колледжа имени Чайковского по специальности «саксофонист» и Академии искусств имени Жургенова. Помимо музыки занимается профессиональной аранжировкой. Выступал в составе группы Style BR, организованной группой «Нұр-Мұқасан», с 2013 года выступает как сольный певец (город Алматы).

Бекжан Қайратұлы - преподаватель вокального отделения медиа центра «Бақжұлдыз» (город Талдыкорган).

III место заняли Бауыржан Есебаев и Нұрислам Доспай.

Бауыржан Есебаев – выпускник факультета права Казахского Государственного университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель Ордена «Құрмет», поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область, Жамбылский район).

Нұрислам Доспай – учащийся 9-го класса Казахского Национального университета искусств. Класс – труба (город Астана).

Дипломанты:

Ольга Каплун окончила в 1994 году факультет музыки-педагогики педагогического института культуры имени Аль-Фараби в Шымкенте. С 1994 года работает преподавателем музыки IT-лицея № 9 имени О. А. Жолдасбекова (город Шымкент).

Айсұлу Тани с 2000 года после 9 классов общеобразовательной школы поступила в Семейский музыкальный колледж по специальности «теория музыки». В 2021 году переведена в специализированную школу Казахской Академии искусств. После окончания школы, в 2022 году, поступила на бакалавриат Казахской Академии искусств (город Астана).

Құрмет Сақай – выпускник класса «баян» факультета оркестра Государственной консерватории имени Курмангазы (1979 г.). Лауреат международного и республиканских конкурсов композиторов, член Союза композиторов Казахстана, автор музыки гимна РДОЦ «Балдәурен» (город Астана).

В номинации «Детская поэзия»

I место заняла ЖадыраБайбуланова – старший редактор отдела программ телеканала «Хабар24» (город Астана).

II место заняли Серікбол Хасанов и Достық Тілеубергенов.

Серікбол Хасанов – член Союза писателей Казахстана, главный редактор республиканской газеты «Мұнара» (город Астана).

Достық Тілеубергенов после окончания училища искусств имени А. Кастеева в Шымкенте (1987 г.) по направлению работал в театре кукол города Жезказгана до 1995 года. Член Союза писателей Казахстана (Кызылординская область, Кармакшинский район, село Дүр Оңғар).

III место разделили Баянгали Алимжанов и Бердалы Назира.

Баянгали Алимжанов - поэт, писатель, драматург, поэт айтыса, жыршы-жырау, манасовед, кинорежиссер, сценарист, актер, критик, сатирик, исследователь литературы и искусства, переводчик, детский поэт и писатель. Окончил факультет филологии Казахского Государственного университета (Акмолинская область).

Бердалы Назира – выпускник факультета журналистики Казахского Государственного университета имени Аль-Фараби, член Союза писателей Казахстана, ведущая телеканала «Сарасөз» программы «Абай-ТВ» (город Астана).

Дипломанты:

Хонж Алпысбай – работник областной библиотеки имени С.Торайгырова Павлодарской области. Член Союза писателей Казахстана, поэт, писатель, сатирик (Павлодарская область).

Ахетов Қуат – выпускник факультета журналистики университета «Болашақ» в Кызылорде. Член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов Казахстана (Кызылординская область, Жалагашский район).

Сагыныш Намазшамова окончила бакалавриат факультета журналистики Казахского Национального университета имени Аль-Фараби (1997 г.), магистратуры (1999 г.). Победитель международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», обладатель Государственной стипендии (2015 г.). Член Союза писателей Казахстана (Алматинская область).