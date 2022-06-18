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    Объявлены даты первых пресс-конференций Головкина и «Канело» перед третьим боем

    18 Июня 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Появилась информация о пресс-туре казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса перед их долгожданным третьим боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщил Boxinginsider.com, первая пресс-конференция GGG и «Канело» должна состояться 24 июня в Лос-Анджелесе, а вторая — через три дня, 27 июня, в Нью-Йорке.

    Напомним, что трилогия Головкина с Альваресом пройдет 17 сентября. Несколько источников накануне проинформировали, что местом поединка вновь станет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, которая принимала предыдущие два боя. Первый, к слову, завершился скандальной ничьей, а во втором победу спорно отдали мексиканцу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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