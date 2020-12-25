Объявлены даты основных континентальных турниров по таеквондо на 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский Союз Таеквондо (WT Asia) объявил даты и места проведения основных турниров континента на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Согласно календарю, Квалификационный турнир на Олимпийские игры Токио 2020 пройдет 26-27 марта 2021 года в г. Амман, Иордания. Следом за ним, 28 марта, иорданская столица примет Квалификацию на Паралимпийские игры Токио 2020. На период с 21 по 23 апреля следующего года запланирован Чемпионат Азии по таеквондо WT в столице Ливана Бейруте.

Континентальные первенства по пумсэ и паратаеквондо пройдут 19 и 20 апреля, соответственно. Кубок Президента WT – Азиатский регион назначен на 17-22 июня 2021 года в г. Наблус, Палестина. В WT Asia отметили, что календарь международных соревнований будет обновляться по мере того, как Всемирная Федерация Таеквондо (World Taekwondo) утвердит отрытые чемпионаты категорий G1 и G2 на территории азиатских стран.