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    Объявленные банкротом граждане три года будут находиться под финансовым мониторингом

    13 Января 2023, 13:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объявленные банкротами граждане три года будут находиться под финансовым мониторингом. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент доходов в течение трех лет будет проводить финансовый мониторинг граждан, которые объявили себя банкротами и прошли эту процедуру. Если этот процесс был преднамеренным и специально запланированным, граждане будут привлекаться к ответственности. Это все должны понимать. По международному опыту банкротство – это последний шаг, крайняя мера. Эту меру граждане используют исключительно тогда, когда у него не остается средств, имущества», - пояснил Ержан Биржанов.

    Вице-министр финансов снова напомнил гражданам, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней, исключительной мерой.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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