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    Объявление реформ ясно показывают волю Президента Казахстана - Фабио Индео

    20 Января 2022, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор геополитики, аналитик-исследователь Обсерватории Центральной Азии и Каспия Фабио Индео (Италия) поделился своим мнением относительно недавних событий в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    «Создание нового Правительства и объявление соответствующих реформ для решения серьезных экономических и социальных проблем ясно показывают волю Президента Казахстана решить проблемы и недовольство населения, чтобы разработать новый политический подход, который, как представляется, направлен на расширение участия граждан в распределении национальных богатств, основанных на доходах от энергии, полезных ископаемых и торговли», - отметил Фабио Индео .

    Эксперт особо подчеркнул идею Президента Касым-Жомарта Токаева о создании своего рода специального фонда для народа Казахстана, подпитываемого финансовыми взносами компаний и от предпринимательской деятельности, что, по его словам, могло бы проложить путь к лучшему перераспределению экономических доходов, способных улучшить жизнь граждан.

    «Беспорядки в Казахстане еще раз подчеркивают необходимость улучшения и укрепления регионального сотрудничества между пятью центральноазиатскими республиками, чтобы вместе работать над обеспечением экономического роста и процветания в регионе в рамках сценария стабильности и безопасности, что является необходимым предварительным условием для развития сотрудничества и взаимного доверия между странами и людьми», - считает Фабио Индео .

    Фото: cabar.asia

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Внешняя политика Казахстана Италия Общество Европа ЧП-2022 Алматинская трагедия
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