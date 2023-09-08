Объявление о проведении конкурса на занятие вакантной должности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан
Предметом и целью деятельности Предприятия является информационная поддержка, проведение государственной информационной политики, а также создание и распространение аудиовизуальной информации о Республике Казахстан, деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан и иных обслуживаемых лиц.
Требования к участникам конкурса:
- высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям;
- стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли экономики не менее 5 лет;
- знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности государственного предприятия, современных методов кадрового менеджмента и управления персоналом, основ экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности, знание законодательства о государственном имуществе, о государственных закупках, о противодействии коррупции.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) копии документов об образовании;
4) документы, подтверждающие трудовую деятельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
5) справку по форме № 075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)», утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы).
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.
Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно.