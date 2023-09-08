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    05:14, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Объявление о проведении конкурса на занятие вакантной должности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан

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    Управление делами Президента Республики Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 8 (Дом министерств, 12-й подъезд), телефоны для справок: 8 (7172) 741632, 741503, факс: 741892, электронный адрес: [email protected] объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан, расположенного по адресу: город Астана, район Есиль, улица Ақмешіт, здание 3.

    Предметом и целью деятельности Предприятия является информационная поддержка, проведение государственной информационной политики, а также создание и распространение аудиовизуальной информации о Республике Казахстан, деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан и иных обслуживаемых лиц.

    Требования к участникам конкурса:

    - высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям;

    - стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли экономики не менее 5 лет;

    - знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности государственного предприятия, современных методов кадрового менеджмента и управления персоналом, основ экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности, знание законодательства о государственном имуществе, о государственных закупках, о противодействии коррупции.

    Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:

    1) заявление об участии в конкурсе;

    2) резюме на государственном и русском языках;

    3) копии документов об образовании;

    4) документы, подтверждающие трудовую деятельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

    5) справку по форме № 075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)», утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

    Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы).

    Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.

    Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно.


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