Объявление о проведении конкурса на занятие вакантной должности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан

Управление делами Президента Республики Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 8 (Дом министерств, 12-й подъезд), телефоны для справок: 8 (7172) 741632, 741503, факс: 741892, электронный адрес: [email protected] объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан, расположенного по адресу: город Астана, район Есиль, улица Ақмешіт, здание 3.

Предметом и целью деятельности Предприятия является информационная поддержка, проведение государственной информационной политики, а также создание и распространение аудиовизуальной информации о Республике Казахстан, деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан и иных обслуживаемых лиц.

Требования к участникам конкурса:

- высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям;

- стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли экономики не менее 5 лет;

- знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности государственного предприятия, современных методов кадрового менеджмента и управления персоналом, основ экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности, знание законодательства о государственном имуществе, о государственных закупках, о противодействии коррупции.

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе;

2) резюме на государственном и русском языках;

3) копии документов об образовании;

4) документы, подтверждающие трудовую деятельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

5) справку по форме № 075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)», утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы).

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно.