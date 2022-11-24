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    Объявлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч c «Хрудимом»

    24 Ноября 2022, 20:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу против «Хрудима», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    KazFootball.kz опубликовал стартовый состав «Кайрата»: Деннис (В), Дуглас (К), Акбаликов, Эдсон, Кайо Руиз — Сериков (В), Турсагулов, Есенаманов, Диего, Кайо, Вилела, Игор, Оразов, Санз;

    Главный тренер: Рикарду Кака.

    Матч стартует в 21:00 по столичному времени.

    Ранее сообщалось, что в первом матче элитного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» в Алматы сыграл с мальтийским клубом «Луксол Сент-Эндрюс».

    Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов.


    Фото: afckairat.kz
    Алматы Спорт Футзал ФК «Кайрат»
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