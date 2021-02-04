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    Объявлена предварительная дата третьего боя Головкин — «Канело»

    4 Февраля 2021, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации многонационального спортивного канала ESPN Deportes, заключительная часть трилогии боев Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес может состояться в сентябре этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Необходимым условием для этого является успешное выступление Головкина в поединке с мексиканцем Хайме Мунгией, который предварительно запланирован на май. Победитель данной встречи значительно повысит свои шансы выйти на ринг против Альвареса.

    «Если Головкин выиграет в бою с Мунгией, то он будет усиленно добиваться проведения третьего боя с «Канело» в сентябре, а если победит Хайме, то родится новая звезда, которая сможет сразиться против «Канело» в будущем», — написал журналист Сальвадор Родригес.

    Сообщается, что в проведении боя Головкин — Мунгия заинтересованы как стороны боксеров, так и стриминговый сервис DAZN.

    Напомним, промоутер Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя рассчитывает, что в следующем году состоится бой его клиента, мексиканского боксера Хайме Мунгии (36-0, 29 КО), с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Свой последний поединок Головкин провел 19 декабря прошлого года. Он завершился отказом угла Шереметы от продолжения борьбы после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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