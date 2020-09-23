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    Объявлена дата следующего боя Геннадия Головкина

    23 Сентября 2020, 21:13

    НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поединок между казахстанским чемпионом мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) состоится 21 ноября.Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Напомним, что изначально бой планировался на февраль, после чего был перенесён на март, а потом и вовсе отложен из-за травмы Головкина — 38-летний чемпион получил травму голени.


    Скорее всего, встреча состоится в США.
    Примечательно, что на 21 ноября в мире бокса уже запланированы два крупных события: в Англии матч-реванш проведут супертяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт, а в США должны встретиться звёзды полусреднего дивизиона Эррол Спенс и Дэнни Гарсиа.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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