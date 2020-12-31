Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Объявлена дата боя Головкина с мексиканским нокаутером из Golden Boy

    31 Декабря 2020, 09:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о начавшихся переговорах казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с молодым представителем Мексики Хайме Мунгией (36-0, 29 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации промоутера Мунгии Фернандо Белтрана бой его клиента с GGG должен состояться в мае 2021 года. Кроме того, Белтран утверждает, что переговоры между сторонами протекают позитивно.

    Напомним, Головкин мог сразиться с Мунгией еще два года назад, однако тогда кандидатуру мексиканца «забраковала» комиссия, посчитав его недостаточно опытным для боя за титулы чемпиона мира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров