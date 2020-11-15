Объявлен тендер на два млрд доз вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - ЮНИСЕФ вместе с Панамериканской организацией здравоохранения объявили тендер на поставки двух миллиардов доз вакцины от COVID-19 в 2021 году. Они будут распределяться в рамках программы COVAX, которая объединяет 186 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В течение шести недель свои заявки предлагается подать производителям, которые смогут обеспечить массовое производство вакцины, самое позднее, к концу 2021 года. Цель тендера – как можно скорее, исходя из принципа справедливого распределения, обеспечить качественной вакциной нуждающихся в 186 странах, участвующих в COVAX, 82 из которых – это страны с низким уровнем дохода, которые получат финансовую поддержку в приобретении вакцин.

В ЮНИСЕФ напоминают, что беспрецедентный характер и масштабы пандемии требуют новых подходов к процессу закупок и распределения вакцин. В рамках COVAX – программы международного сотрудничества по производству вакцин – можно консолидировать потребности всех 186 государств. Таким образом, у производителей будет ясная картина спроса и они смогут подать соответствующие заявки. Все это позволит оптимизировать предложение со стороны целого ряда потенциальных производителей и в кратчайшее время получить на глобальном рынке доступ к качественным, получившим лицензию вакцинам по самым низким ценам. Команда экспертов ВОЗ по предварительной квалификации вакцин будет оценивать качество всех препаратов, которые страны будут закупать через Альянс COVAX.

В ООН не раз подчеркивали необходимость справедливого распределения и вакцины и предостерегали от «вакцинного национализма» , когда правительства заранее заключают сделки с производителями вакцины, чтобы обеспечить собственных граждан. Это желание понятно, говорят и глава ООН Антониу Гутерриш, и Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, но постоянно подчеркивают, что COVID-19 не признает границ, и пока в мире есть хотя бы один человек, который может им заразиться, никто не может чувствовать себя защищенным.

«Национализм в деле разработки вакцины только позволит болезни закрепиться в обществе и затянет процесс всеобщего выздоровления. Совместная работа через Фонд COVAX - это не благотворительность, она отвечает интересам всех стран - поможет контролировать пандемию и ускорит восстановление мировой экономики», - подчеркивает д-р Тедрос. В ВОЗ считают, что в первую очередь вакцина должна стать доступной самым уязвимым – как странам, так и группам населения. Прежде всего, это медработники, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, на этой неделе компании Pfizer и BioNTech заявили о том, что по результатам третьей, решающей фазы клинических испытаний эффективность разработанной ими вакцины составляет более 90 процентов. Глава ВОЗ д-р Тедрос назвал эти новости «обнадеживающими». Однако трудность заключается в том, что уникальная технология, которая использовалась для создания этой вакцины, требует ее хранения при очень низких температурах. Пока, предупреждают в Панамериканской организации здравоохранения, таких возможностей нет ни у одной страны – ведь речь идет о тысячах и миллионах доз.





