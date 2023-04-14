Объявлен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 апреля в корейском Сувоне пройдет женский чемпионат мира по хоккею в группе «В» первого дивизиона. Казахстанки поборются за путевку в группу «А» с командами Великобритании, Польши, Словении, Италии и Кореи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию хоккея РК.

Выше поднимется лишь одна команда – победитель. В окончательную заявку попали 23 игрока - 3 вратаря и 20 полевых. Тренерский состав представил следующий состав на предстоящее первенство:

Вратари: Дарья Дмитриева, Полина Говтва (обе - «Торпедо», Усть-Каменогорск) Арина Щеколова («Томирис», Астана).

Защитники: Юлия Буторина, Анастасия Дубровская, Катрин Мескини (все - «Торпедо», Усть-Каменогорск), Алина Иванченко, Анна Пяткова, Мадина Турсынова (все - «Айсулу», Алматы), Жанель Козгулова, Дария Молдабай (все - «Томирис», Астана).

Нападающие:Малика Алдабергенова, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все - «Айсулу», Алматы), Пернеш Ашимова, Александра Голотвина, Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова (все - «Томирис», Астана), Мадианна Нусупова («Жулдыз», Алматы), Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Карина Фельзинк (все - «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Тренерский штаб:

Главный тренер - Виктория Сазонова

Тренер - Александр Тебеньков

Тренер - Наталья Яковчук

Тренер вратарей - Александр Кудрявцев

Персонал:

Менеджер – Руслан Сайхан

Врач - Гульмира Турганбаева

Технический администратор – Аян Ахметов



