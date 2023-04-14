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    Объявлен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

    14 Апреля 2023, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 апреля в корейском Сувоне пройдет женский чемпионат мира по хоккею в группе «В» первого дивизиона. Казахстанки поборются за путевку в группу «А» с командами Великобритании, Польши, Словении, Италии и Кореи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию хоккея РК.

    Выше поднимется лишь одна команда – победитель. В окончательную заявку попали 23 игрока - 3 вратаря и 20 полевых. Тренерский состав представил следующий состав на предстоящее первенство:

    Вратари: Дарья Дмитриева, Полина Говтва (обе - «Торпедо», Усть-Каменогорск) Арина Щеколова («Томирис», Астана).

    Защитники: Юлия Буторина, Анастасия Дубровская, Катрин Мескини (все - «Торпедо», Усть-Каменогорск), Алина Иванченко, Анна Пяткова, Мадина Турсынова (все - «Айсулу», Алматы), Жанель Козгулова, Дария Молдабай (все - «Томирис», Астана).

    Нападающие:Малика Алдабергенова, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все - «Айсулу», Алматы), Пернеш Ашимова, Александра Голотвина, Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова (все - «Томирис», Астана), Мадианна Нусупова («Жулдыз», Алматы), Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Карина Фельзинк (все - «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

    Тренерский штаб:
    Главный тренер - Виктория Сазонова
    Тренер - Александр Тебеньков
    Тренер - Наталья Яковчук
    Тренер вратарей - Александр Кудрявцев

    Персонал:
    Менеджер – Руслан Сайхан
    Врач - Гульмира Турганбаева
    Технический администратор – Аян Ахметов

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Хоккей
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