Объявлен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сербии (Белград) с 10 по 18 сентября пройдет чемпионат мира по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За медали будут биться:

До 57 кг - Рахат Калжан

До 61 кг - Асыл Айтақын

До 65 кг - Адиль Оспанов

До 70 кг - Сырбаз Талгат

До 74 кг - Нуркожа Қайпанов

До 79 кг - Болат Сакаев

До 86 кг - Азамат Даулетбеков

До 92 кг - Адлет Давлумбаев

До 97 кг - Мамед Ибрагимов

До 125 кг - Олег Болтин





Фото:olympic.kz