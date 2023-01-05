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    Объявлен состав мужской сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса

    5 Января 2023, 20:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по теннису 4–5 февраля сыграет на выезде квалификационный матч «Кубка Дэвиса» против Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков:

    Александр Бублик (36-й номер одиночного рейтинга ATP), Тимофей Скатов (124-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (195-й номер одиночного рейтинга ATP), Андрей Голубев (49-й номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (55-й номер парного рейтинга ATP).

    «Почему соперники выбрали грунт в разгар хардового сезона? Это закономерно, потому что все игроки команды Чили хорошо играют на песчаных покрытиях и свой лучший теннис показывают на грунте, поэтому для них это оптимальный выбор», - отметил Щукин.

    Игры пройдут в городе Ла-Серена. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. 12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам «Кубка Дэвиса»-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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