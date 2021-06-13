Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Объявлен состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Олимпиаде

    13 Июня 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев огласил список борцов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Страну на ОИ в Токио представят следующие борцы:

    До 57 килограммов: Нурислам Санаев (Актюбинская область)

    До 65 килограммов: Даулет Ниязбеков (Кызылординская область)

    До 74 килограммов: Данияр Кайсанов (ВКО)

    До 97 килограммов: Алишер Ергали (Жамбылская область)

    До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область)

    По словам Асета Серикбаева, до последнего времени было неизвестно, кто именно поедет на Олимпиаду в весовых категориях до 74 и 125 килограммов.

    «Наши борцы участвовали в соревновании Мемориал Вацлава Циолковского в Польше. Поскольку это рейтинговый турнир, мы пришли к выводу, что решения по некоторым весовым категориям примем после него. Мы планировали отсмотреть борцов в 74 и 125 килограммов и выбрать спортсмена с наилучшим показателем. Как видите, в тройку лидеров турнира вошли Данияр Кайсанов (74 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). По приезду в страну мы посоветовались с тренерами и добавили спортсменов, которые заняли призовые места в последнем рейтинговом турнире. Мы дали шанс каждому. До начала Олимпиады осталось чуть больше месяца. Мы объявили состав, чтобы целенаправленно приступить к тренировкам. Проведём два учебно-тренировочных сбора перед Олимпиадой», - сообщил А. Серикбаев. Соревнования по борьбе на Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей