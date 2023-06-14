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    Объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара в области Абай

    14 Июня 2023, 16:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все полученные от сбора средства пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    В ведомстве опубликовали реквизиты для сбора средств пострадавшим:

    Общественный фонд «Ақ Ертіс»

    БИН 220 840 037 964

    *специальный банковский счет ИИК*

    KZ80601A261001216131

    АО «Народный банк Казахстана»

    БИК HSBKKZKX

    Кбе 18

    Неравнодушные казахстанцы могут перечислить частные пожертвования на счет ОФ «Ак Ертiс» с помощью специального QR-кода и в приложении Kaspi.kz:

    1. Войти в приложение Kaspi.kz

    2. Перейти в раздел «Платежи»

    3. В поисковике ввести название фонда

    4. Указать сумму, оплатить.

    Фонд «Ақ Ертіс» создан в августе 2022 года.

    Целью деятельности фонда «Ақ Ертіс», согласно уставу фонда, является достижение социальных, культурных, научных, образовательных, благотворительных целей, а также других целей, направленных на обеспечение общественных благ.

    Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

    Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Регионы Казахстана Общество Абайская область Семей Пожар в области Абай
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