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    Объявлен самый «сильный» паспорт в мире

    19 Июля 2023, 09:30

    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Паспорт Сингапура стал самым «сильным» в мире в 2023 году – документ предоставляет его обладателю право посещать 193 страны мира без визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    В течение пяти долгих лет Япония занимала первое место в рейтинге Henley Passport Index, который измеряет глобальную свободу передвижения.

    Но к лету 2023 года Япония отодвинулась на третье место, а новым обладателем титула стал Сингапур, граждане которого могут посещать 193 направления из 227 по всему миру без визы.

    В этом году Казахстан в индексе занимает 66-ое место, граждане нашей страны могут посетить 77 стран без визы. Стоит отметить, что наша страна значительно поднялась в индексе с прошлого года, когда она занимала 73-е место.

    Страны Азии долгое время доминировали в индексе, составляемом лондонской глобальной консалтинговой фирмой Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства и вида на жительство, но не в этом году. Германия, Италия и Испания поднялись на второе место с безвизовым доступом к 190 направлениям.

    Япония и Южная Корея оказались на третьем месте наравне с Австрией, Финляндией, Францией, Люксембургом и Швецией. Граждане этой великолепной семерки имеют доступ к 189 направлениям без предварительной визы.

    Соединенные Штаты и Великобритания, занимавшие первое место в 2014 году, продолжают опускаться с индексе. Хотя Великобритания совершила скачок на два места и заняла 4-е место в рейтинге, позицию, которую она не занимала с 2017 года. Тем временем США опустились еще на два пункта до восьмого места, имея доступ всего к 183 безвизовым направлениям.

    Индекс паспортов Henley основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и ранжирует 199 паспортов по всему миру. Он обновляется в режиме реального времени в течение года по мере вступления в силу изменений в визовой политике.

    Граждане Афганистана могут посещать только 27 пунктов назначения без предварительной визы, чуть ниже Ирака (с 29 направлениями) и Сирии (с 30 странами).

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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