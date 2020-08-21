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    Объявлен онлайн-конкурс на лучшие социальные идеи и проекты в Туркестанской области

    21 Августа 2020, 15:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ярмарка лучших социальных идей и проектов среди неправительственных организаций Туркестанской области будет проходить в этом году в режиме онлайн. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил президент общественного объединения ассоциации Гражданского альянса Туркестанской области Шарипбек Жамалбек и координатор общественного объединения «БЕРЕКЕ» Гульсим Андабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

    Ярмарка социальных идей и проектов реализуется в рамках проекта «Содействие развитию районных НПО Туркестанской области». Проект реализуется по заказу областного управления общественного развития, организованной общественным объединением «Береке» и ассоциацией юридических лиц «Гражданский альянс Туркестанской области». Ознакомившись с условиями онлайн-конкурса, Шарипбек Жамалбекулы поблагодарил управление общественного развития Туркестанской области за оказанную поддержку.


    Главная цель конкурса - содействие развитию институтов гражданского общества путем поддержки гражданских инициатив неправительственных организаций, а также повышения участия населения в выполнении задач социально-экономического развития области.
    Для участия в конкурсе предъявляются следующие требования: в конкурсе могут принять участие НПО Туркестанской области, представляющие информацию в базу данных неправительственных организаций. Проект должен быть направлен на развитие ассоциаций с активным участием целевых групп и укрепление партнерства между организациями гражданского общества, местными органами власти, бизнесом и СМИ. Представленный проект должен соответствовать уставным целям организации. Поддержка проектов, представленных на конкурс, оказываемая партнерами, должна быть подтверждена меморандумом о партнерстве, ходатайством или другими соответствующими документами. При подаче заявки должны быть представлены все необходимые приложения, приведенные ниже.


    Работы и документы на конкурс лучшей ярмарки социальных идей и проектов принимаются до 25 сентября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область НПО Общество
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