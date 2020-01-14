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    Объявлен конкурс на лучший логотип к 100-летию «Қазақ радиосы»

    14 Января 2020, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТОО «Қазақ радиолары» объявили конкурс на лучший логотип, посвященный 100 летнему юбилею «Қазақ радиосы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сообщении редакции в качестве требований указаны: популяризация радиоканала «Казақ радиосы» с вековой историей и раскрытие данной темы; исходить из действующего (утвержденного) логотипа; цвет и шрифты должны соответствовать утвержденному логотипу; соответствие авторским правам; отсутствие копий.

    Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить авторский проект в формате JPEG с кратким текстом (пояснительная информация) на указанный электронный адрес qazradio100@gmail.com;

    «На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 14.01.2020 по 14.02.2020 года. Считается, что все поступившие материалы согласованы на право публикации в социальных сетях. Лучший логотип будет использован во всех мероприятиях, посвященных 100-летию радиоканала «Қазақ радиосы».

    Победителю предоставляется вознаграждение в размере 250 000 тенге. После отбора победителя логотип должен быть отправлен на электронную почту в формате CorelDRAW. Также заявку можно отправить через Казпочту по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева 4, Қазмедиа орталығы, ТОО « Казақ радиолары».

    Напомним, столетний юбилей радиостанция отмечает в 2021 году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Юбилей Связь, ТВ, IT Дата
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