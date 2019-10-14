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    Объявлен конкурс на дизайн олимпийской формы сборной Казахстана в Токио-2020

    14 Октября 2019, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан объявляет открытый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх 2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК.

    «Мы хотим не только получить красивую и функциональную форму для олимпийцев, но и поддержать талантливых мастеров, художников, дизайнеров, вместе с ними найти новые тенденции в создании современной спортивной одежды, привлечь внимание к олимпийскому движению в Казахстане» - отметили в НОК РК.

    Заявки на конкурс принимаются с 14 октября по 14 ноября 2019 года. Все поступившие работы будут опубликованы на официальном сайте НОК Казахстана и в социальных сетях, где болельщики смогут оставлять свои отзывы.

    Победителей конкурса с учетом мнения болельщиков определит специальная комиссия, в состав которой входят представители НОК Казахстана, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, прославленные спортсмены и действующие атлеты. Авторы лучшей идеи дизайна парадной и спортивной формы сборной команды Казахстана получат денежные призы.

    Итоги конкурса объявят 23 ноября 2019 на сайте www.olympic.kz.

    С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: https://olympic.kz/ru/page/394-konkursy.

    Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 в столице Японии в городе Токио.

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