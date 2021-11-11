Объявить строгий выговор гендиректору Павлодарского нефтяного завода рекомендовал министр энергетики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министру энергетики Магзуму Мирзагалиеву в ходе выездного совещания с участием руководителей нефтеперерабатывающих заводов Казахстана доложено о неисправности ротора компрессора гидроочистки на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.
Как отмечалось, во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тысяч тонн меньше запланированного.
В этой связи глава ведомства поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенне-полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта. Кроме того, глава Минэнерго акцентировал на обеспечении своевременной реализации проекта «Ертіс», направленного на производство зимнего дизельного топлива.
« Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенне-полевым работам», - сказал глава Минэнерго.
Также министр поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову.
Ранее сообщалось о том, что пятилетний план ремонтных работ разработают для казахстанских НПЗ.
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