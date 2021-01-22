Об ужесточении наказания за коррупцию напомнили полицейским СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по противодействию коррупции разъясняют госорганам изменения в антикоррупционном законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, на встрече с сотрудниками департамента полиции заместитель руководителя Антикоррупционной службы Сергей Потанин рассказал об ужесточении наказания за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей.

«В наиболее распространенной статье – «Получение взятки» - введен новый состав в отношении судей и сотрудников правоохранительных органов с усилением санкции в виде лишения свободы с пяти до шести лет. Получение сотрудником правоохранительного органа или судьей взятки даже менее 50 МРП уже будет считаться тяжким коррупционным преступлением, а не средней тяжести, как в прежней редакции. Указанные лица лишаются возможности условно-досрочного освобождения, и для них отменена возможность отбытия наказания сразу в колониях-поселениях», - отметил С. Потанин.

Ужесточение ответственности коснулось и взяткодателей, максимальное наказание которым увеличили с трех до пяти лет.

В прошлом году Антикоррупционная служба области зарегистрировала 81 коррупционное преступление, из которых шесть - в отношении стражей порядка.

Подобное разъяснение провели сотрудники Антикоррупционной службы и для управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Сфера весьма подвержена высоким коррупционным рискам.

Инспектор департамента по противодействию коррупции Светлана Зайцева отметила, что наиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищения, связанные с незаконным подписанием актов выполненных работ. Они связаны с проведением тендеров, получением взяток за продвижение очереди на получение жилья, общее покровительство, хищением бюджетных средств, выделенных для реконструкции магистральных сетей, водоснабжения населенных пунктов и так далее.

В прошлом году в сфере ЖКХ области зафиксировали одно преступление. В целом по стране – 45.

Ранее об изменениях в антикоррупционном законодательстве рассказывали сотрудникам служб гражданской обороны.