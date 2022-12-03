Об угрозе схода снежных лавин предупредили жителей ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжающийся в ВКО несколько дней снегопад привел к тому, что на склонах гор скопилось от 21- до 60 см снега. Лавинная опасность сохраняется в горных районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

Для обеспечения безопасности проезжающего транспорта на лавиноопасных участках автодорог «Усть-Каменогорск - Алтай» «Горная Ульбинка – Северное» произведен профилактический спуск лавин. На участках находятся 26 лавиносборов.

«В регионе 325 участков угрожают объектам и жизни людей. В зимний период прошлого года первый спуск лавин начался 27 ноября, в этом году - 1 декабря. Лавиноопасный период длится в Восточном Казахстане с ноября по апрель (6 месяцев в году). Наиболее часто лавины угрожают самопроизвольным сходом в марте. В прошлую зиму так сошло 19 снежных лавин с общим объемом сошедшего снега 12444 куб.м.

Формирование лавин происходит в лавинном очаге, представляющем собой участок склона и его подножия. Причиной схода лавин чаще всего являются интенсивные снегопады, оттепель, сильный ветер и снеготаяние, воздействие людей», - отметил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

«На двух участках произведено пять взрывов, сошло 4100 м.куб.снега. Дороги от снежной массы полностью очищены, проезд обеспечен. В Восточном Казахстане сохраняется лавинная опасность в горных районах. Населению рекомендовано воздержаться от поездок и походов в горы», - сказал начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.









