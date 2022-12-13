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    Об угрозе схода снежных лавин предупредили казахстанцев

    13 Декабря 2022, 11:05

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита», в связи с выпадением осадков в виде снега и усилением ветра с 13 по 18 декабря в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    «Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям РК ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ВКО насчитали 325 лавиноопасных зон.
    Восточно-Казахстанская область Регионы МЧС ДЧС Усть-Каменогорск
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