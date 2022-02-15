Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО

    15 Февраля 2022, 10:41

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра, в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 15 по 17 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.

    ДЧС ВКО рекомендует учитывать прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метели и штормовом ветре; не отправляться в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщать о маршруте и планах своим близким, спасателям.

    «Во время схода лавины постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду; попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности; при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру: 112», - добавили в пресс-службу ДЧС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане