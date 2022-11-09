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    Об угрозе попадания загрязненных вод на территорию РК заявил депутат

    9 Ноября 2022, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос мониторинга качества питьевой воды на Западе Казахстана поднял депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поводом для нашего обращения послужила информация о том, что жителей западной части Казахстана могла коснуться серьезная проблема с обеспечением качественной питьевой водой. Вопрос итак достаточно актуальный для этого региона, его неоднократно поднимали мои коллеги. Но в данном случае сложность ситуации заключалась в том, что существовала реальная угроза попадания на территорию нашей страны загрязненных вод», - сказал Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

    Депутат отметил, что в конце октября в Волгограде произошла крупная коммунальная авария, в результате которой сточные воды попали в реку Волгу.

    «На территорию нашей страны загрязненная вода могла попасть через реку Кигач, приток Волги, и в зоне риска могли оказаться свыше 800 тысяч жителей двух областей - Атырауской и Мангистауской, употребляющих воду как на побережье реки, так и через водовод Кигач-Мангышлак. При этом, помимо существовавшей угрозы, серьезную обеспокоенность вызывает то, каким образом получают подобного рода информацию, имеющую, по сути, стратегическое значение, наши уполномоченные органы», - добавил Дюсенбай Турганов.

    Он также добавил, что еще одна проблема, которая требует своего скорейшего решения, - это частота мониторинга качества состояния поверхностных вод, включая трансграничные реки.

    Согласно требованиям Экологического кодекса это должен делать Казгидромет. Но делается это всего один раз в раз месяц, что не дает никаких гарантий безопасности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Экология Мангистауская область
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