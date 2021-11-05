Об учебниках тюркской истории, литературы и географии тюркского мира говорили в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – На VI Ученый совет Международной тюркской академии были приняты важные решения по учебникам «Общая тюркская история», «География тюркского мира» и «Общая тюркская литература». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Выступивший на встрече президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подробно рассказал об учебниках. Отметив, что разработка учебника «Общая тюркская история» завершена, Д. Кыдырали сообщил, что подготовлены учебники «География тюркского мира» и «Общетюркская литература». Он также поблагодарил стороны, поддержавшие разработку совместных учебников.

Министр национального образования Турецкой Республики Махмут Озер сказал, что содержание учебника «Общая тюркская история» очень важно. Было принято решение внедрить данный предмет в старших классах. Кроме того, М. Озер сообщил, что с 2022-2023 учебного года учебники «География тюркского мира» и «Общая тюркская литература» будут введены в качестве факультативов в 9, 10 и 11 классах.

Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов отметил, что предмет «Общая тюркская история» успешно преподается в школах Казахстана.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал, что «Общая тюркская история» является масштабным проектом, и высоко оценил работу академии в этом направлении.

Министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев выразил поддержку внедрению совместных учебников, и предложил создать совместную комиссию для изучения вопросов в этой сфере.

Турецкая сторона предложила организовать под ее председательством комплексный семинар по совместным учебникам.

Отметив важность рассматриваемых предложений, президент Тюркской академии выразил уверенность, что такие важные шаги ускорят процесс развития сотрудничества.