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    Об осуждении иностранцев за незаконное пересечение госграницы РК и контрабанду наркотиков сообщили в КНБ РК

    25 Марта 2022, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В октябре 2021 года Пограничной службой и ДКНБ по Мангистауской области в ходе совместных мероприятий в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан задержано маломерное судно типа «Амур» с двумя иностранцами на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В ходе осмотра плавсредства были обнаружены и изъяты наркотические средства: «опий» весом 14 кг, «гашиш» - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «метадон».

    В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по ст.392 ч. 1 «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан» и приговорен к шести месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на пять лет.

    10 марта 2022 года Специализированным межрайонным судом второй иностранный гражданин признан виновным по ст.ст. 286 ч.4 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено»; 297 ч. 3 п.п. 1, 3 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»; 392 ч. 1 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан» Уголовного Кодекса. Приговорен к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс КНБ Борьба с наркотиками
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