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    Об особенностях предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов рассказал эксперт

    4 Января 2021, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор юридических наук, профессор Есберген Алауханов рассказал, в чем заключаются особенности выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в этом году, и чем они отличаются от предыдущих выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выборы-2021 года отличаются тем, что есть несколько новшеств. Впервые в Казахстане внедряется 30% квота для женщин и молодежи. Кандидаты в депутаты маслихата впервые на местах проводят дебаты. Раньше такого не было. Дебаты предусматривались только для кандидатов в депутаты Мажилиса. Мы - законопослушный народ. Пока никаких интриг, излишних вопросов нет. Я думаю, и не предстоит. Во время пандемии очень хорошо проводится агитационная работа. Поэтому, думаю, что мы дружно, соблюдая все требования закона, проведем выборы 2021 года», - сказал Есберген Алауханов в рамках круглого стола «Сайлау-2021: үгіт-насихат трендтері» в Нур-Султане.

    В связи с пандемией, как отметил Есберген Алауханов, работа проходит в рамках нового формата. По словам спикера, на данном этапе все разъяснительные работы по выборам проводятся в формате онлайн.

    Напомним, очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Выборы Политические партии Выборы-2021
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