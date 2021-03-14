Об особенностях, потенциале и преимуществах агротуризма - путешественник со стажем Алмас Сетербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алмас Сетербаев 10 лет своей жизни посвятил юриспруденции. Однако понял, что это не то, чего требует его душа. Поэтому, не задумываясь, променял офисную работу на путешествие с семьей. Больше 15 лет он странствует по разным уголкам Земли, по живописным местам Казахстана. Корреспонденту МИА «Казинформ» путешественник рассказал о загадочных природных явлениях, гостеприимстве за рубежом и о том, как нужно развивать внутренний туризм.

Алмас Сетербаев – глава компании «Agrotravel», заместитель президента Казахстанской ассоциации агро- и сельского туризма, один из организаторов клуба автопутешественников NOMAD 4x4.

Он родился в поселке Жанатилек Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Юриспруденцию начал изучать в Талдыкоргане. Затем по выбранной специальности работал в столице. 10 лет посвятил этой сфере. Однако затем в живописнейшей природе нашел то, что так давно искал.

«Детство провел в горных хребтах Тарбагатая в чудеснейшем месте. Отец был охотником, коневодом. Я очень люблю свободу. Если честно, не нравилось сидеть в офисе, в четырех стенах проводить свое время. В 2007 году женился, по собственному желанию уволился с работы. Целых два года путешествовал с семьей по Казахстану. Так вошло в привычку проводить выходные дни на природе», - поделился путешественник.

В ходе нашей беседы Алмас Сетербаев признался, что случаются разные захватывающие истории во время путешествий по разным местам. После нашего интервью его с семьей и друзьями ждала увлекательная поездка в Шымкент на автомобиле. Затем они посетят Туркестан, пещеру Акмешит. На выходные поедут увидеть солнечную Кызылорду. Из всех регионов Казахстана его дети не были только в этом городе. Поэтому родители решили порадовать и показать красоты этого региона.

«Порой останавливаемся на дороге, восхищаемся рассветом и закатом в степи, даже ночуем в палатках. Мы хотим увидеть больше чудес, поэтому проводим в дороге много времени. Близ Балхаша есть урочище Бектау. Многие не знают об этом удивительном месте. Почему бы их не посетить?» - вопрошает он.

По его словам, каждый раз при посещении одного и того же объекта складываются разные ощущения. Например, в этом году путешественник 10 раз побывал в урочище Бестобе и в Селетинском водохранилище. Каждый раз с разного ракурса он познает эту местность.

«Есть разница между путешествием по равнинной местности и путешествием в горах. Покоряя вершину горы, по-новому смотришь на мир и окружающую природу. А в равнинной местности пропускаешь через себя безмолвные бескрайние степи, пространство, у которого нет конца», - отметил путешественник.

Пандемия коронавируса, конечно же, ограничила поездки внутри страны и за рубежом. Но, несмотря на это, Алмас Сетербаев в январе два раза побывал в Костанай и в Северо-Казахстанской области, также посетил многие места Алматы, Акмолинской области.

Он признался, что на путешествие не нужно много средств. По его словам, многие считают, что это затратно, а кто-то откладывает из-за маленьких детей. Но это все просто отговорки, считает путешественник.

«Для путешествия не нужно много средств. Например, на 45-дневную поездку выехали на машине марки «Daewoo». Если встречали родственников, оставались у них ночевать, иногда - у друзей, а порой ночевали в гостинице или в палатках на природе. С собой всегда берем еду, необходимые вещи для готовки. Когда младшему сыну исполнился год, решили отметить день рождения на природе. Увлекательную поездку назвали «Ербол – путешественник». В целом, в нашей стране полно удивительных мест. Петроглифы горного хребта Тарбагатай все еще не изучены. В 2020 году совместно с автопутешественниками NOMAD 4x4 планировали отправиться туда. Из-за пандемии пришлось отложить поездку. Сам я родом из Восточно-Казахстанской области, поэтому люблю часто ездить туда. Один раз в год ездим в Улытау», - добавил собеседник.

«Прислушиваться к пению птиц, ощущать легкое дуновение ветра. Получаешь огромное удовольствие от такого отдыха на природе. В детстве на пасеке я порой замечал летающие объекты. Их видел не только я, но и окружающие меня люди. Сегодня они прилетели сюда. Завтра уже летят в другом направлении. Так мы все наблюдали за этими необычными объектами. Даже если бы под рукой была видеокамера или фотоаппарат, все равно не осмелился бы запечатлеть их в кадре. Когда такие объекты прилетали, кругом все становилось ярким и светлым. Хочется снова оказаться там, на пасеке», - поделился воспоминаниями из детства путешественник.

Он признался, что каким бы захватывающим не было путешествие за границей, нужно развивать внутренний туризм Казахстана.

«За рубежом пару раз был по работе, а в основном путешествую. Перед пандемией посетил Китай. 10 раз там побывал. Развитие внутреннего туризма Казахстана – ответственная и емкая работа. Наша природа ничем не хуже тех красот, которые мы видим за рубежом. Конечно же, нужно работать над сферой оказания услуг. Но очень хочется, чтобы иностранцы знали об удивительной природе нашей страны. Кто, если не мы, возьмется за это дело? Знаю нескольких граждан России, которые вносят особый вклад в развитие внутреннего туризма Казахстана. Они влюбились в нашу природу, даже переехали в эти края. Они с большим удовольствием занимаются этим делом», - подчеркнул Алмас Сетербаев.

Путешественник считает, что любимое дело, несомненно, принесет пользу. За 15 лет путешествий уже два года, как это ремесло приносит ему прибыль. Кто-то предлагает участвовать в экспедициях, а кто-то приглашает стать гидом, путеводителем, доверившись ему и многолетнему стажу.

«Являюсь также одним из организаторов автоклуба NOMAD 4x4. В этом году нашему клубу исполняется шесть лет. Членами являются, как казахстанские, так и зарубежные путешественники. Также год назад открыли компанию, которая занимается внутренним туризмом. Нашей Казахстанской ассоциации агро- и сельского туризма тоже исполнился год. На протяжении пяти-шести лет изучаем эту сферу. Мы объясняли казахстанцам значимость развития агро- и сельского туризма. Старались через средства массовой информации донести информацию до населения. Работали со студентами, читаем им лекции насчет того, как нужно развивать этот сектор. Намерены развивать агро- и сельский туризм в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Средняя цена путешествия составляет 10 тысяч тенге. За эту сумму можно отлично отдохнуть на природе, познакомиться с жизнью сельского населения, покушать, побеседовать с единомышленниками. Разве это не прекрасно?» - отметил Алмас Сетербаев.

По его словам, основное преимущество агротуризма в том, что он может работать непрерывно все 12 месяцев. Кто-то выступает за развитие летнего туризма, а кто-то зимнего. Наша цель – работать непрерывно в течение года. Иностранцам интересна жизнь сельчан. Привычная жизнь в городе не особо впечатляет и интересует. А в наших поселках проживают как минимум по одному-два этноса. То есть, посетив одну местность, можно узнать о традициях и обычаях казахского народа, отведать, например, блюда татарского народа, восхититься творчеством немцев. Это отличная возможность для сельчан. Они показывают туристам быт сельского населения, продают рукоделия, еду, приготовленную из натуральных продуктов. Так они зарабатывают на жизнь. Туристам показываем жизнь сельского населения в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Считаю, что нужно и дальше развивать этот вид туризма», - заключил Алмас Сетербаев.