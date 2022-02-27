Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине

    27 Февраля 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В посольстве Казахстана в Украине сообщили об организации еще одного автобусного рейса для эвакуации наших граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал диппредставительства.

    «Уважаемые граждане Республики Казахстан! 28 февраля 2022 года в 09:30 от посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан», - отмечено в сообщении.

    Указано, что вместительность автобуса 50 мест. Адрес Посольства: Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08.

    «Актуальную информацию просим отслеживать в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине: Instagram: kazenbukr, Facebook: KazEmbassyUkr, Telegram: t.me/KZembassyinUKR», - добавили в посольстве.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины. Также были опубликованы контакты консулов РК в Украине.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина Общество Кризис Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай