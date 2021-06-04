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    Об оптимизации органов юстиции рассказал Марат Бекетаев

    4 Июня 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по оптимизации органов юстиции рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2018 года в этой сфере принимаются соответствующие меры. Экономия бюджетных средств министерства составила около 2 млрд тенге», - сказал Марат Бекетаев.

    В результате, по словам министра, с февраля прошлого года внедрена новая система оплаты труда во всех территориальных подразделениях органов юстиции без выделения дополнительных средств.

    «Данная работа будет продолжена», - добавил Марат Бекетаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан проект Концепции правовой политики до 2030 года.

    Концепция является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

    «Полагаем, что содержащиеся меры по совершенствованию правовой системы заложат необходимые правовые предпосылки дальнейшего устойчивого развития Казахстана», - резюмировал Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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