Об оптимизации органов юстиции рассказал Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по оптимизации органов юстиции рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года в этой сфере принимаются соответствующие меры. Экономия бюджетных средств министерства составила около 2 млрд тенге», - сказал Марат Бекетаев.

В результате, по словам министра, с февраля прошлого года внедрена новая система оплаты труда во всех территориальных подразделениях органов юстиции без выделения дополнительных средств.

«Данная работа будет продолжена», - добавил Марат Бекетаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан проект Концепции правовой политики до 2030 года.

Концепция является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

«Полагаем, что содержащиеся меры по совершенствованию правовой системы заложат необходимые правовые предпосылки дальнейшего устойчивого развития Казахстана», - резюмировал Марат Бекетаев.