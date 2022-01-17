Об опасности схода снежных лавин предупредили в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По информации ВК филиала «Казселезащита» с 18 по 20 января в горных районах области лавиноопасно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение 3-5 суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», - предупредили в ДЧС.

Ранее сообщалось о том, что лавина частично перекрыла на двух участках трассу Согорное - Барлык в Катон-Карагайском районе.