Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Об опасности схода лавин в горах предупредили в Алматинской области

    25 Января 2023, 18:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В горах Алматинской области в период с 26 по 31 января сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    Сообщается, что на территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

    Ранее сообщалось, что лыжники спровоцировали сход снежной лавины в горах Алматы.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области
    Два человека погибли от отравления угарным газом в Атырауской области
    Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
    Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
    Популярное
    1 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
    2 Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
    3 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
    4 Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
    5 В Китае побит рекорд самой низкой температуры
    Новости партнеров