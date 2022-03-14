Об ограничении вывоза наличной иностранной валюты рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указ Президента обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального Банка, а также диверсификацию инструментов сбережения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.

Банки второго уровня РК обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран.

В целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса Указом Президента Республики Казахстан по предложению Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан введены ограничения на вывоз из Казахстана:

1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

2) золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота массой свыше 100 грамм.

Принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального Банка, а также диверсификацию инструментов сбережения.